JAKARTA - RCTI+ bekerja sama dengan Viddsee, platform hiburan untuk konten premium berdurasi pendek. Dalam kerja sama ini, RCTI+ akan menayangkan 100 film pendek pilihan.

Pilihan tersebut terdiri dari 93 film pendek dari para pembuat film Indonesia dan 7 film original garapan Viddsee. Film-film ini akan tersedia dalam beberapa tahapan, dengan penyediaan 25 film sebagai tahap awal.

Melalui kerjasama ini, Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director RCTI+ juga ingin memberikan kesempatan pada penonton lokal untuk menghargai karya para pembuat film Indonesia.

Baca Juga:

Nia Ramadhani Pakai Bikini, Netizen: Assalamualaikum Ibu Hajjah

Tulis Bismillah, Celine Evangelista Mualaf?





"Kami selalu berusaha mencari cara baru dalam mengajak penonton kami yang menyukai kisah-kisah baik dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia," kata Valencia seperti dikutip dalam rilis yang diterima Okezone pada Senin (10/8/2020).

"Kami melihat Viddsee sebagai partner ideal yang tidak hanya memberikan kualitas film pendek terbaik pada layanan streaming kami, tapi juga menyoroti keberagaman dan talenta dari pembuat film lokal kami,” sambungnya.

Genre yang ditawarkan dalam film-film pendek ini pun beragam. Mulai dari drama, komedi, horor, thriller, dan cerita roman yang menarik untuk disaksikan.

Daftar film yang akan tersedia di RCTI+ antara lain adalah, Errorist of Seasons garapan Rein Maychaelson, drama comedy yang memenangkan Viddsee Juree Awards 2018, #Blessed garapan Chandra Aditya, dan Becoming Girl garapan Sarah Adilah yang memenangkan Best Short Fiction Film di ajang UCIFEST 2019.

Selain itu, film original garapan Viddsee antara lain adalah Oldies Buddies oleh Rein Maychaelson, Light by Bedside oleh JD Chua, As Written oleh Henry dan Harry Zhuang, serta Cash Only oleh Michael Tay yang menembus nominasi FILMETS Badalona Film Festival dan CineKasimanwa: Western Visayas Film Festival.

(aln)

Sebelumnya 1 1 Selanjutnya