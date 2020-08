SEOUL - Kejutan manis baru saja diberikan oleh girl group TWICE. Demi fansnya di seluruh dunia, TWICE akan memberikan hadiah spesial.

Di ujung sesi konser online World In A Day yang baru saja usai digelar Minggu 9 Agustus, girl group beranggotakan sembilan orang ini mengumumkan bahwa mereka akan segera merilis lagu baru.

Mengutip Allkpop, Senin (10/8/2020) lagu baru yang dimaksud ialah lagu hits teranyar milik TWICE, More & More dengan versi bahasa Inggris. Para personel TWICE mengungkapkan, lagu More & More versi bahasa Inggris tersebut dirilis sebagai hadiah spesial untuk fans setia TWICE.

More & More sendiri merupakan lagu andalan TWICE dari mini album ke-9 mereka yang berjudul sama, yang dirilis pada 1 Juni 2020 lalu yang tak hanya merajai banyak tangga lagu, namun juga mencetak beberapa prestasi mengagumkan.

Namun sayangnya, hingga berita ini dilansir belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kapan tanggal pasti lagu More & More versi bahasa Inggris ini dirilis serentak di platform musik.

