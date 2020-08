SEOUL - Di tengah-tengah kesibukannya syuting drama Record of Youth, Park So Dam mendapat kejutan manis dari Lee Jung Jae. Aktor 47 tahun itu mengirimkan truk kopi untuk menyemangati aktris Parasite tersebut.

Kejutan tersebut kemudian dipamerkan Park So Dam lewat unggahannya di Instagram, pada Jumat (7/8/2020). Pada banner truk kopi itu, terdapat pesan dukungan dari Lee Jung Jae untuk artisnya tersebut.

Park So Dam merupakan salah satu aktris yang tergabung dalam Artist Company, agensi yang didirikan Lee Jung Jae dan aktor Jung Woo Sung. “Aku mendukung drama Record of Youth. Jun Ha (karakter yang diperankan So Dam), perempuan tercantik di dunia,” katanya.

Dalam lanjutan pesan itu, aktor The Housemaid itu mengungkapkan dukungan pada semua pemain dan kru drama Record of Youth. “Silakan nikmati minuman menyegarkan ini. Tolong jaga Jung Ha kami dengan baik,” imbuhnya.

Aktris 28 tahun itu kemudian mengunggah fotonya yang berpose di depan truk kopi dengan senyum mengembang. “Terima kasih Lee Jung Jae. Kami begitu menikmati minuman menyegarkan ini,” ujar Park So Dam.

Serial Record of Youth yang diperankan Park So Dam bersama Park Bo Gum akan memulai debutnya di layar kaca pada 7 September 2020.*

