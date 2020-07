SEOUL - Park So Dam berpotensi membintangi program reality show terbaru JTBC, Camping Hot Club. Aktris Parasite itu, akan bergabung dengan komedian dan presenter ternama Korea Selatan, Park Na Rae.

JDB Entertainment yang mewakili Park Na Rae dan Artist Company selaku agensi Park So Dam mengonfirmasi bahwa kedua artis itu mendapatkan tawaran tersebut. Namun mereka masih mempertimbangkan tawaran itu.

Saat ini, Park So Dam masih disibukkan dengan syuting drama terbarunya bersama Park Bo Gum, Record of Youth. Sementara Park Na Rae, masih disibukkan dengan syuting program reality show I Live Alone.

Mengutip TVDaily, program Camping Hot Club merupakan spin-off dari reality show Camping Club, yang pada September 2019 menampilkan para personel girlband legendaris, Fin.K.L yang berkeliling Korea menggunakan mobil camping.

Versi spin-off ini akan digarap oleh tim produksi yang berbeda dari Camping Club. Selain itu, akan ada empat selebriti wanita yang akan menjajali berbagai tempat menggunakan mobil camping.*

