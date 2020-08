SEOUL - Di tengah skandal perundungan yang melibatkan dua mantan personel AOA: Shin Jimin dan Kwon Mina, Park Choa datang membawa kabar baik. Pada 6 Agustus 2020, dia mengumumkan keterlibatannya dalam menyanyikan soundtrack drama To All the Guys Who Loved Me.

Kuat dugaan, keterlibatannya dalam penggarapan soundtrack drama itu akan menjadi pijakan awalnya kembali ke industri musik K-Pop. Apalagi, media lokal juga mengungkapkan bahwa penyanyi 30 tahun itu telah bertemu perwakilan beberapa agensi hiburan Korea.

Pertemuan itu, menurut Allkpop, kemungkinan besar untuk membahas soal kontrak dan rencana comeback Park Choa sebagai penyanyi solo. Namun begitu, belum ada satupun pemberitaan itu yang dikonfirmasi sang penyanyi atau perwakilannya.

Park Choa diketahui memutuskan hengkang dari AOA sekaligus pensiun dari dunia hiburan pada Juni 2017. Kala itu, sang idol menjadikan isu kesehatan mental sebagai alasannya untuk mundur menjadi idol K-Pop.

Setelah beristirahat selama 3 tahun dan kondisi fisik serta mentalnya kembali pulih, Park Choa tampaknya siap untuk kembali berkarier di dunia hiburan.*

