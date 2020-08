SEOUL - Aktris My Love From the Stars, Jun Ji Hyun dikenal publik lewat akting mumpuninya di layar kaca. Tak hanya itu, dia juga terbilang apik menjaga bentuk tubuh idealnya meski telah dikaruniai dua anak.

Dalam wawancaranya bersama W Magazine, Ji Hyun kemudian membocorkan rahasianya untuk tetap tampil menawan di usianya yang kini sudah 38 tahun. Dia mengaku, bangun setiap pukul 06.00 atau 07.00 pagi untuk berolahraga.

"Bagiku, olahraga sama pentingnya dengan bernapas. Kegiatan ini bahkan menjadi agenda rutinku setiap hari," kata aktris 38 tahun itu kepada majalah tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, pada Senin (3/8/2020).

Tak hanya itu, Jun Ji Hyun juga mencoba untuk menjajali jenis olahraga baru. "Setiap minggu aku punya tiga sesi pilates. Namun 1 jam sebelumnya, aku biasanya berlatih kardio," katanya menjelaskan pola olahraga yang diterapkannya selama ini.

Untuk bisa berolahraga setiap hari, Jun Ji Hyun bahkan rela menunda jadwal pekerjaannya. "Biasanya, akan akan memulai jadwal pribadiku setelah berolahraga."

Dengan kedisiplinan yang diterapkannya, maka tak heran jika bintang drama Legend of the Blue Sea ini memiliki tampilan fisik yang tetap menggoda. Sementara itu, Jun Ji Hyun akan segera kembali berakting di layar kaca.

Aktris yang menuai popularitas lewat film My Sassy Girl tersebut akan comeback lewat drama Mount Jiri. Kisahnya tentang 'penghuni' Gunung Jiri dan misteri menghilangnya para tentara di dalam hutan. Drama ini merupakan proyek kolaborasi penulis skenario Kim Eun Hee (Kingdom dan Signal) dengan sutradara Lee Eung Bok (Goblin, Descendants of the Sun, dan Mr Sunshine). Serial Mount Jiridijadwalkan tayang pada semester I-2021.*

