SEOUL - Usai membuat penonton penasaran karena muncul di episode terakhir serial hits Kingdom 2, aktris Jun Ji Hyun resmi didapuk membintangi serial zombie terkenal original Netflix tersebut. Bukan untuk musim selanjutnya, namun Jun Ji Hyun didapuk membintangi episode spesial atau supplementary story dari Kingdom, Kingdom: Asin.

Dikutip dari Allkpop, Selasa (21/7/2020), aktris drama My Love From The Star dan Legend of the Blue Sea ini akan memerankan karakter seorang ksatria dari Asin. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana karakter Jun Ji Hyun.

Kingdom: Asin diprediksikan akan hadir dalam format tayangan film pendek berdurasi 70 menit. Dia hanya akan hadir sebagai episode spesial tambahan dari serial Kingdom, yang tayang selama dua musim di platform berbayar tersebut.

Selain Jun Ji Hyun, aktor Park Byung Eun juga telah dikonfirmasi akan ikut membintangi Kingdom: Asin. Park Byung Eun sendiri sebelumnya sudha memerankan karakter Kapten Min Chi Rok di Kingdom.

Disebutkan lebih lanjut, Jun Ji Hyun dan Park Byung Eun akan resmi memulai proses syuting pada Oktober 2020 mendatang. Proses pra-produksi Kingdom: Asin yang digawangi oleh sutradara Kingdom musim pertama, Kim Sung Hoon disebutkan sudah dimulai.

