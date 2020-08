JAKARTA - Sutradara Patty Jenkins mengungkapkan bakal menyelesaikan Trilogi Wonder Woman. Film kedua superhero wanita ini, Wonder Woman 1984 masih menunggu jadwal tayang pasti akibat Covid-19.

Dikutip dari Comicbook, dari cuitan akun twitter DC Movie News, Jenkins ingin memasukkan cerita original, sehingga masyarakat bisa mengenal secara keseluruhan siapa itu Wonder Woman.

“Wonder Woman 1984 memberikan aku kesempatan untuk melakukan banyak hal yang tidak bisa aku realisasikan di film pertamanya. Saya sangat senang untuk membawakan kisah original dari Wonder Woman.”ujar Jenkins.

Dia menyatakan akan pensiun menggarap superhero DC ini setelah Wonder Woman 3. “Selanjutnya (Wonder Woman 3) mungkin menjadi film Wonder Woman terakhirku, jadi aku harus memasukan semua apa yang ingin aku tunjukkan,” tambah sutradara asal Amerika tersebut.

Sementara itu, fans DC Comics masih menunggu tanggal perilisan Wonder Woman 1984. Fans juga sangat antusias tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh DC dengan superhero lainnya.

Mengenai film spin off Wonder Woman, The Amazon yang menceritakan tentang tempat asal Wonder Woman, Jenkins berharap dia tidak akan menjadi sutradara utama. Namun, dia memastikan bahwa film itu akan dibuat dan ia akan tetap menuangkan ide-idenya untuk membantu film tersebut menjadi film yang bagus.

