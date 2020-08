JAKARTA - Jefri Nichol memulai karier aktingnya mulai dari 2013 ketika bermain di mini series dengan judul Kami Rindu Ayah dan di. Tiga tahun kemudian, ia melebarkan sayap ke duniaperfilman.

Pria kelahiran Januari 1999 ini sebenarnya memulai kariernya dari profesi model. Namun, aktingnya yang apik membawa Nichol lebih dikenal sebagai aktor hingga sekarang.

Hanya dalam beberapa tahun saja, Nichol sudah membintangi banyak film. Kali ini, Okezone merangkum 5 film terpopuler Nichol.

1. One Fine Day (2017)

Film ini menceritakan kisah cinta segitiga antara Mahesa (Jefri Nichol), Alana (Michelle Ziudith), dan Danu (Maxime Bouttier). Ketika Mahesa pertama kali bertemu Alana dan jatuh hati padanya, sang gadis sejatinya sudah berstatus sebagai pacar Danu.

Sebagai pacar, Danu selalu menghujani Alana dengan berbagai barang mewah. Ia berpikir Alana dalah miliknya dan apa yang dia berikan pada sang kekasih sudah cukup.

Di sisi lain, hati Alana mulai goyah. Ia menyadari perasaan yang tumbuh pada sosok Mahesa. Namun, Alana tahu jika Danu, yang posesif tak mau melepaskannya. Di sinilah konflik cinta segitiga mereka dimulai.

2. Surat Cinta untuk Starla (2017)

Hema (Jefri Nichol), seorang pria yang terobsesi pada alam hanya mengenal cinta pada alam, diperkenalkan pada cinta dalam bentuk lain. Hema menyadari ada cinta yang lebih besar dari cintanya pada alam, yakni cinta untuk Starla (Caitlin Halderman).

Lewat perkenalan selama 6 jam, keduanya saling jatuh cinta. Namun secara tiba-tiba, sikap Starla berubah dan meminta Hema melupakan hubungan mereka. Apa yang terjadi? Apa yang membuat Starla tiba-tiba berubah?

3. Dear Nathan (2017)

Kisah remaja SMA antara Nathan (Jefri Nichol) dan Salma (Amanda Rawles) ini diangkat dari cerita di populer Wattpad. Nathan merupakan murid berandal yang hobi tawuran, sementara Salma ada siswa pindahan yang selektif memilih teman.

Meski memiliki kepribadian bak kutub utara dan selatan, namun keduanya saling jatuh cinta. Ketika cinta mulai tumbuh, muncul mantan Nathan yang ingin kembali mendapatkan hatinya.

4. Something In Between (2018)

Kali ini, Jefri Nichol bermain di film fantasi-romantis sebagai Gema. Dengan keunikan dan kegilaannya, Gema berusaha meluluhkan hati Amanda Rawles. Singkat cerita, keduanya mengikrarkan janji untuk selalu bersama walaupun maut yang memisahkan.

Di saat bersamaan, ada Abi yang terus mendapat mimpi tentang Gema dan Maya yang tak dikenalnya. Dari mimpi-mimpi, Abi berhasil mendapatkan sketsa wajah mereka dan berusaha mencari tahu kenapa mereka ada di mimpinya.

5. Dreadout (2019)

Adaptasi dari game horor, Dreadout menceritakan tentang sekelompok siswa SMA bernama Linda (Caitlin Halderman), Jessica (Marsha Aruan), Beni (Muhammad Riza Irsyadillah), Dian (Suzana Sameh), Alex (Ciccio Manassero), dan Erik (Jefri Nichol) yang pergi ke apartemen angker tak berpenghuni.

Setelah membujuk satpam penjaga, Erik cs berhasil masuk ke apartemen dan menemukan sebuah ruangan yang telah disegel polisi. Di sana, mereka menemukan perkamen dengan tulisan Kawi kuno.

Tanpa tahu bahwa tulisan tersebut adalah mantra, Linda yang bisa membaca tulisan Kawi merapal apa yang tertulis. Tak lama setelah itu muncullah portal hitam yang menjadi pintu masuk makhluk-makhluk dunia lain. Bisakah mereka selamat?