SEOUL - Park Yoochun resmi kembali ke dunia hiburan setelah sempat mengumumkan pensiun akibat kasus narkoba, pada tahun lalu. Lewat Instagram pada 31 Juli silam, dia mengaku, sedang menggarap album baru.

“Hello, aku datang membawa kabar baik kepada penggemar yang telah menunggu lama untuk album Park Yoochun. Saat ini, aku sedang mempersiapkan perilisan album baru dan akan segera menyapa kalian dengan karya apik,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga akan menyapa para penggemarnya secara langsung lewat konser mini dan acara fan autograph. “Jadi, aku berharap kalian bisa memberikan cinta dan dukungan untuk acara tersebut,” tuturnya lagi.

Meski begitu, Park Yoochun tak memaparkan secara detail kapan album dan acara fan autograph itu akan digelar. Aktor A Girl Who Sees Smells tersebut diketahui mengalami titik terendah dalam hidupnya setelah terlibat dalam kasus narkoba.

Bermula dari penangkapan sang mantan kekasih, Hwang Hana, pada 4 April 2019, polisi mengungkap keterlibatan aktor 34 tahun tersebut. Pada 10 April 2019, dia menggelar konferensi pers dan membantah telah mengonsumsi narkoba.

Kala itu, dia menegaskan, tidak pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang sepanjang hidupnya. Sayang bantahan tersebut bertolak belakang dengan hasil tes narkoba yang dijalaninya.

Akibatnya, C-JeS Entertainment memutus kontrak eksklusif dengan Park Yoochun. Dia kemudian memutuskan pensiun dari industri hiburan dan menjalani persidangan. Pada akhirnya, dia dinyatakan bersalah atas penggunaan Philopon dan divonis masa percobaan.

Setelah menyelesaikan hukumannya, dia tampil dalam acara talkshow Heard It Through the Grapevine dan mengumumkan kemungkinan untuk kembali ke dunia hiburan. Pada 2020, dia membuka akun media sosial dan situs fanclub baru, serta merilis photobook yang malah menuai cibiran warganet.*

