SEOUL - Song Hye Kyo menjadi salah satu aktris favorit para pencinta drama Korea. Memulai karier sejak 1995, ia juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari aktingnya.

Okezone merangkum 5 drama terpopuler yang dibintangi oleh Song Hye Kyo. Berikut daftarnya:

1. That Winter, The Wind Blows (2013)

Berkisah tentang seorang gadis buta bernama Oh Young (Song Hye Kyo) yang merupakan pewaris sebuah perusahaan besar milik keluarganya. Hubungan keluarga yang tak harmonis membuat Oh Young harus terpisah sejak lama dengan ibu dan kakak laki-lakinya.

Di lain tempat, kakak Oh Young, Oh Soo (Lee Jae-woo) berteman dengan dua orang penjudi ulung bernama Jin Sung (Kim Bum) dan Oh Soo (Jo In-sung). Oh Soo, kakak Young adalah seorang pria yang baik hati, pekerja keras dan penyayang, berbeda dengan kedua temannya itu. Sejak ditinggal mati ibunya, Oh Soo kini hidup sederhana. Ia bahkan memiliki mimpi untuk membangun sebuah restoran italia.

Karena sebuah alasan, Oh Soo sang penjudi berpura-pura menjadi kakak Oh Young. Berbagai macam kebohongan demi menutupi penyamarannya dilakukan. Bahkan Jin Sung dan Moon Hee Sun (Jung Eun Ji) yang juga temannya membantu Oh Soo dalam penyamarannya.

2. Descendant of The Sun (2016)

Drama legendaris yang mempertemukan Song Hye Kyo dengan mantan suaminya, Song Joong Ki. Sebelum menjadi pasangan suami istri di kehidupan nyata, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki lebih dulu menjadi pasangan on-screen di Descendants of the Sun.

Song Joong Ki berperan sebagai Kapten Yoo Si Jin, sementara Song Hye Kyo menjadi Dokter Kang Mo Yeon. Cinta mereka bersemi sesaat sebelum Kapten Yoo Si Jin ditugaskan ke daerah terpencil, Uruk.

Namun, takdir kembali mempertemukan mereka ketika Kang Mo Yeon dikirim ke daerah terpencil tersebut. Sayang, cinta mereka kembali diuji dengan berbagai rintangan, termasuk kehadiran musuh Kapten Yoo.

3. Full House (2004) Drama ini bercerita tentang pernikahan kontrak antara penuli bernama Han Ji-Eun (Song Hye Kyo) dan aktor Lee Young-Jae (Rain). Han Ji-Eun, seorang penulis naskah, tinggal di rumah bernama Full House yang dibangun oleh ayahnya. Pada suatu hari, Ji-Eun ditipu oleh dua orang temannya. Ia dibohongi telah memenangi liburan gratis ke Shanghai. Di dalam pesawat, Ji-Eun duduk berdampingan dengan Young-Jae, seorang aktor terkenal dan tampan. Keduanya menjadi saling mengenal setelah Ji-Eun muntah di kemeja Young-Jae. Di Shanghai, Ji-Eun kehabisan uang dan harus meminjam uang kepada Young-Jae. Kedua teman yang menipunya mengatakan semua pengeluaran, termasuk biaya makan sudah ditanggung. Setiba kembali di Korea, Ji-Eun sadar dirinya telah ditipu, dan rumah tempat tinggalnya sudah dibeli oleh Young-Jae. Keduanya setuju untuk tinggal di satu rumah, asalkan Ji-Eun bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar bisa mendapatkan kembali rumahnya. 4. Endless Love atau Autumn In My Heart (2000) Drama penuh air mata yang sukses mengoyak hati penontonnya ini melambungkan nama 3 pemain utamanya, yakni Song Hye Kyo, Song Seung Heon, dan Won Bin. Cerita bermula saat Yoon Junsu kecil secara tak sengaja menukar kartu tanda lahir adiknya dan bayi lain di rumah sakit. Sejak itu, adik kandungnya tertukar dengan bayi lain. Junsu tumbuh besar bersama dengan Eunsu, gadis yang ia kira adalah adiknya. Keduanya saling menyayangi sebagai adik dan kakak, bahkan hingga mereka remaja. Fakta pahit harus dihadapi ketika terungkap bahwa Eunsu bukanlah anak kandung keluarga Yoon. Eunsu harus kembali ke keluarganya, sementara Junsu harus rela kehilangan adik yang sangat dicintainya. Saat kembali bertemu ketika sudah sama-sama dewasa, Junsu dan Eunsu menyadari rasa sayang diantara mereka telah berubah menjadi cinta. Sayang, cinta mantan kakak-beradik ini mendapat banyak rintangan. 5. The Encounter (2018) Menceritakan tentang seorang janda bernama Cha So Hyun (Song Hye Kyo) yang merupakan seorang putri dari politisi terpandang. Sebelumnya ia merupakan istri dari Jung Woo Seok (Jang Sueng Jo), putra dari seorang konglomerat. Pernikahan mereka tak berjalan mulus dan bahagia, pasalnya Jung Woo Seok tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk bermain wanita lain. Sementar Cha So Hyun terus mendapatkan tekanan dari mertuanya, hingga mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai dari Jung Woo Seok, Cha So Hyun menyibukkan diri dengan menjadi CEO sebuah hotel bintang lima. Ia pergi berlibur ke luar negeri untuk beristirahat dari kesehariannya. Di sana ia bertemu seorang pemuda sederhana bernama Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum). Cerita mereka berlanjut ketika kembali ke Korea. Cha So Hyun dan Kim Jin Hyuk yang memiliki kepribadian berbeda justru tertarik satu sama lain.

