SEOUL - Lee Min Ho menjadi salah satu aktor papan atas Korea Selatan. Proyek-proyek aktingnya, baik film maupun drama, selalu ditunggu-tunggu penonton.

Berkarier sejak masih remaja, namanya mulai dikenal saat bermain di Boys Over Flowers. Setelah itu, bungsu dua bersaudara itu terus menjadi pujaan kaum hawa.

Baca Jugal:

- Kisah Persahabatan Lee Min Ho dan Maximus dalam The King: Eternal Monarch

- Masih Pandemi, Syahrini Pilih Sholat Idul Adha di Rumah Bersama Suami

Kali ini, Okezone akan membahas 5 drama terpopuler Lee Min Ho. Adakah favorit kalian?

1. Boys Over Flowers (2009)

Menceritakan tentang Geum Jan Di (Goo Hye Sun), seorang gadis biasa yang memiliki toko laundry di dekat sekolah Shin Hwa, SMA paling bergengsi di Korea Selatan. Jan Di menolong seorang siswa dari sekolah Shin Hwa yang ingin bunuh diri karena stress mendapat bullying dari F4.

F4 berisikan anak paling kaya dan berkuasa di Shin Hwa dan Korea Selatan, yang beranggotakan Gun Jun Pyo (Lee Min Ho), Yoon Ji Hoo (Kim Hyun Joong), So Yi Jung (Kim Bum), dan Song Woo Bin (Kim Joon). Suatu ketika, Jan Di dengan Jun Pyo terlibat perseteruan karena Jan Di membela seorang siswa yang di-bully Jun Pyo.

Mengganggu Jan Di terus menerus malah membuat Gu Jun Pyo jatuh cinta pada gadis itu. Dengan segala cara, Jun Pyo berusaha mendekati Jan Di. Ketika cinta mulai mekar di antara Jan Di dan Jun Pyo, ibunya menentang hubungan mereka.

Boys Over Flower mengambil kisah cinta klasik antara si miskin dan si kaya. Meski demikian, tetap mendapat banyak cinta, bahkan menjadi fenomena baru pada masanya.

2. The King: Eternal Monarch (2020)

Drama SBS ini merupakan proyek comeback akting Lee Min Ho di layar kaca usai wajib militer (wamil). The King: Eternal Monarch mempertemukan kembali Lee Min Ho dengan penulis skenario Kim Eun Sook.

Di The King: Eternal Monarch, Lee Min Ho berperan sebagai Lee Gon, raja dari kerajaan Corea. Karena satu dan lain hal, Lee Gon menemukan dunia paralel yang mempertemukannya dengan Jeong Tae-Eul.

Karena kenangan masa lalunya, Lee Gon tak pernah sekalipun melepaskan Jeong Tae-Eul sejak pertemuan pertama mereka. Berasal dari dunia berbeda, Jeong Tae-Eul akhirnya terseret ke Kerajaan Corea bersama Lee Gon.

Fantasi, romansa, misteri dan akting pemainnya yang diracik secara apik oleh Kim Eun Sook berhasil membuat The King: Eternal Monarch menjadi salah satu drama tersukses di paruh pertama 2020. Sekali lagi, Lee Min Ho membuktikan dirinya sebagai aktor idola sejuta umat.

3. Legend of The Blue Sea (2016)

Jika The King: Eternal Monarch adalah proyek comeback Lee Min Ho, maka Legend of the Blue Sea adalah proyek terakhirnya sebelum wamil. Lagi, Lee Min Ho memilih genre fantasi sebagai tempatnya berakting.

Legend of The Blue Sea menceritakan asmara antara Dam-ryeong dan Se-hwa. Ketika Dam-ryeong (Lee Min Ho) masih kecil, ia hampir tenggelam tetapi diselamatkan oleh putri duyung. Setelah kejadian itu, mereka menjadi teman dan Dam-ryeong memberinya nama Se-hwa (Jun Ji-hyun), seperti nama adik perempuannya.

Lama kelamaan, Dam-ryeong dan Se-hwa saling jatuh cinta. Namun, takdir membuat keduanya tak bisa bersatu. Di banyak kehidupan berikutnya, Dam-ryeong dan Se-hwa selalu gagal bersatu, meskipun mereka saling mencintai.

Takdir kembali mempertemukan Dam-ryeong dan Se-hwa kembali di masa modern. Dam-ryeong terlahir kembali sebagai Heo Joon-jae, seorang penipu tampan. Ia bertemu dengan putri duyung yang mirip dengan Se-hwa yang kemudian ia beri nama Shim Cheong di Spanyol.

Terkait oleh mimpi dan artefak misterius, Joon-jae mempelajari dunia Dam-ryeong dan takdirnya, sebagaimana ia mencoba untuk mencengah tragedi yang sama kembali menimpa dirinya dan Shim Cheong. Petualangan baru perjalanan cinta Dam-ryeong dan Se-hwa pun dimulai kembali.

4. The Heirs (2013)

Satu lagi drama percintaan antara si kaya dan si miskin yang dibintangi oleh Lee Min Ho. The Heirs adalah drama pertama yang mempertemukan Lee Min Ho dan penulis skenario Kim Eun Sook.

The Heirs bercerita tentang seorang gadis bernama Cha Eun Sang (Park Shin Hye), seorang gadis miskin namun pekerja keras. Setelah sekolah, ia membantu ibunya membayar utang dengan bekerja paruh waktu.

Suatu hari, ia pergi ke Amerika dengan sisa uang tabungan ibunya, namun mengalami nasib malang di sana. Chan Eun Sang yang kebingungan tak sengaja bertemu dengan Kim Tan (Lee Min Ho) di Negeri Paman Sam.

Cerita cinta Cha Eun Sang dan Kim Tan pun dimulai. Berbagai rintangan menguji jalinan cinta mereka, mulai dari munculnya orang ke-3 hingga restu orangtua.

5. City Hunter (2011)

Drama ini diawali dengan tewasnya Park Moo-yul (Park Sang-min) yang merupakan ayah dari Lee Yoon-sung (Lee Min Ho) oleh pasukan elit negaranya sendiri guna untuk menutupi rahasia kotor 5 politisi. Lee Jin-pyo (Kim Sang-joong) yang merupakan rekan baik Park Moo-yul, berniat membalas kematiannya dan menyelamatkan Yoon-sung cilik.

Yoon-Sung dibawai ke Thailand untuk belajar ilmu beladiri dan kemudian dikirim ke MIT Amerika Serikat untuk mempelajari ilmu Teknologi dan alat-alat canggih. Hal itu disiapkan untuk misi balas dendam ayahnya.

Setelah bertahun-tahun, ia kembali ke Korea dan berhasil masuk sebagai anggota IT Blue House. Misi balas dendam pun dimulai. Namun dalam misinya, ia malah jatuh cinta kepada Kim Na-Na (Park Min Young) yang merupakan pengawal Blue House. Apakah Jin-pyo akan melanjutkan misi nya atau mengejar cintanya?