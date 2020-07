SEOUL - Flower of Evil sukses mencuri perhatian penonton sejak episode pertama penayangannya. Memasuki episode ke-2 yang tayang Kamis (30/7/2020), drama tvN itu kembali menunjukkan popularitasnya.

Melansir Soompi, Jumat (31/7/2020), Flower of Evil mengumpulkan rating 2,86 persen. Angka tersebut memang turun 0,54 persen dibanding episode sebelumnya.

Meski demikian, Flower of Evil masih yang terbaik untuk kategori tayangan tv kabel di slotnya. Was It Love yang tayang bersamaan dengan Flower of Evil, meraih 2,045 persen, turun 0,55 persen dari episode sebelumnya.

Sementara dari kalangan tv nasional, persaingan ketat terjadi antara drama Into the Ring dan CHIP-IN. Keduanya bertukar posisi setelah penayangan episode 30 Juli.

CHIP-IN yang memimpin slot di episode sebelumnya, kini harus menyerahkan posisi terbaik ke Into the Ring. Into the Ring mengumpulkan rating nasional rata-rata 2,3 dan 3,2 persen, sementara CHIP-IN mendapat 2,4 dan 2,8 persen.

