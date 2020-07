SEOUL - Rumor Hyun Bin kembali menjalin hubungan asmara dengan sang mantan, Song Hye Kyo kembali mencuat di publik. Munculnya rumor aktor Crash Landing On You itu balikan dengan Song Hye Kyo berawal dari sebuah foto.

Sebuah foto yang diunggah oleh netizen asal China tampak belakang memperlihatkan seorang pria dan perempuan. Dalam foto yang diduga sebagai Hyun Bin dan Song Hye tersebut, keduanya tengah membawa anjing peliharaannya berjalan-jalan pada malam hari.

Tak butuh waktu lama, agensi Hyun Bin, VAST Entertainment langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Lewat pernyataan resmi tersebut, agensi Hyun Bin kembali membantah rumor hubungan asmara Hyun Bin dan Song Kye yang terjalin kembali.

“Rumor Hyun Bin dan Song Hye Kyo kembali berpacaran adalah rumor yang benar-benar tak berdasar,” bunyi pernyataan VAST Entertainment, dikutip dari Allkpop, Jumat (31/7/2020).

Sulit untuk mengonfirmasi apakah foto tersebut benar-benar Hyun Bin dan Song Hye Kyo. Apalagi mengingat foto tersebut hanya memperlihatkan tampak bagian belakang.

Untuk diketahui, Hyun Bin dan Song Hye Kyo pernah berpacaran pada 2008, usai sama-sama membintangi drama The World Where They Live. Namun hubungan tersebut hanya bertahan selama dua tahun.

Song Hye Kyo sendiri sempat menikah dengan Song Joong Ki pada Oktober 2017, namun resmi bercerai pada Juli 2019. Sementara Hyun Bin selama ini kencang diisukan berpacaran dengan lawan mainnya di drama Crash Landing on You, Son Ye Jin.

