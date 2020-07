SEOUL - Prestasi gemilang kembali diraih oleh BTS. Torehan emas ini sehubungan dengan daftar nominasi untuk gelaran MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2020 yang baru saja diumumkan.

Pihak MTV Video Music Awards 2020 mengumumkan, BTS berhasil masuk sebagai nominasi di tiga kategori sekaligus di gelaran tahun ini berkat lagu ON. Mengutip Allkpop, Jumat (31/7/2020), mereka berhasil masuk menjadi nominas di kategori Best Choreography, Best Pop dan Best K-Pop.

Selain RM, Jin, V, Jungkook, J-Hope, Jimin dan Suga, ada beberapa artis K-Pop lain yang dinominasikan di MTV VMA 2020. Namun, BTS menjadi satu-satunya wakil K-Pop yang masuk di lebih dari 1 nominasi.

Untuk kategori Best Pop, BTS tahun ini akan bersaing dengan nama besar lainnya, mulai dari Halsey hingga Jonas Brother. Lady Gaga yang berduet dengan Ariana Grande lewat lagu Rain on Me juga masuk di kategori ini.

Perhelatan MTV Video Music Awards tahun ini, sedikit berbeda daripada yang biasanya. Tahun ini ada beberapa kategori baru yang ditambah, yakni kategori Best Quarantine Performance dan Best Music Video from Home.

Voting untuk penentuan pemenang MTV VMA 2020 telah dimulai di web resmi mereka. Acara sendiri akan digelar secara live pada Minggu, 30 Agustus waktu setempat.

