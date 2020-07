JAKARTA - Artis berinisial VS yang tertangkap atas dugaan kasus prostitusi online di Lampung pada 28 Juli lalu adalah Vernita Syabilla. Koko, sang manajer pun mengungkap kabar artisnya usai diamankan pihak berwajib.

"Kondisi sekarang sih so far so good ya. Enggak ada masalah. Cuma selebihnya aku enggak tahu menahu lagi," kata Koko saat dihubungi, Rabu 29 Juli 2020.

Koko sendiri pertama kali mengetahui kabar Vernita ditangkap melalui unggahan akun gosip Instagram Lambe Turah. Kemudian, dia memastikannya dengan menghubungi Polres Lampung.

"Awalnya saya dapat dari Lambe Turah, kedua tahu dari Polres Lampungnya, nelefon," ujarnya.

Koko mengaku belum tahu bagaimana tanggapan keluarga Vernita hingga saat ini. Sebab, dia mengaku tak mengetahui kontak keluarga sang artis.

"Aku lagi coba menghubungi keluarga. Aku juga nggak punya kontak keluarganya sama sekali," pungkasnya. Seperti diketahui, artis VS ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada 28 Juli 2020 malam atas kasus prostitusi online. VS ditangkap bersama dua orang yang diduga mucikari di sebuah hotel berbintang di Bandar Lampung.

