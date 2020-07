SEOUL - Kabar baru datang dari Ji Chang Wook dan Kim Ji Won. Pasalnya, keduanya dikabarkan siap bersanding sebagai pemeran utama dalam drama terbaru.

Menurut laporan eksklusif dari Ilgan Sports, Ji Chang Wook dan Kim Ji Won telah didapuk menjadi pemeran utama dari drama pendek KakaoTV, Love Laws of City Men and Women. Drama ini mengangkat tentang kisah cinta di perkotaan yang mengancam jiwa.

Skenario drama pendek Love Laws of City Men and Women tersebut ditulis oleh Jeong Hyun Jeong, penulis drama I Need Romance dan Discovery of Love. Ia dibantu oleh Jeong Da Yeon.

Menariknya, karena drama ini diputuskan untuk ditayangkan melalui platform KakaoTV, maka formatnya akan berbeda dari serial drama Korea pada umumnya. Love Laws of City Men and Women rencananya akan sebanyak 12 episode, dengan durasi masing-masing sekitar 25 menit. Tak menutup kemungkinan, drama ini juga ke depannya akan diproduksi dengan format season (musim).

Sebagai dua pemeran utama, Ji Chang Wook dan Kim Ji Won akan diarahkan oleh sutradara terkenal, Park Shin Woo, otak di balik It’s Okay to Not Be Okay yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji. Proses syuting diprediksikan akan dimulai Oktober 2020, dengan jadwal penayangan episode pertama pada November mendatang. Saat ini, Ji Chang Wook masih sibuk merampungkan drama Backstreet Rookie yang sedang tayang. Di sisi lain, drama Love Laws of City Men and Women akan menjadi proyek akting pertama Kim Ji Won setelah bergabung dengan agensi SALT Entertainment, usai menyelesaikan drama Arthdal Chronicles beberapa waktu lalu. Demikian dilansir Koreaboo, Senin (27/7/2020).

