SEOUL - Aktris Fight My Fight, Kim Ji Won resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan SALT Entertainment. Hal itu diumumkan agensi yang juga menaungi aktris Park Shin Hye tersebut pada 10 Februari 2020.

Dalam keterangannya, agensi tersebut mengaku merasa beruntung dan bersyukur atas kerjasama dengan Kim Ji Won. “Dia adalah sosok aktris yang dicintai banyak orang karena pesonanya,” ujar SALT Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Senin (10/2/2020).

Agensi itu juga berjanji akan mendampingi dan memberikan dukungan terbaik untuk sang aktris. Tak hanya dalam karier, SALT juga memastikan Kim Ji Won menikmati kehidupan pribadinya dengan baik.

“Kami berharap penggemar selalu memberikan cinta dan dukungannya atas karier Kim Ji Won di masa depan,” imbuh agensi tersebut.

Baca juga: Alasan Kim Ji Won Mau Bintangi Asadal Chronicles

Kim Ji Won dan Park Shin Hye tak asing satu sama lain. Dua aktris muda ini pernah beradu akting dalam drama populer, The Heirs pada 2013. Dia mengawali kariernya dengan membintangi sebuah iklan pada 2010.

Dari The Heirs, Kim Ji Won kemudian membintangi deretan drama populer lainnya, seperti Descendants of the Sun, Fight My Way, dan Arthdal Chronicles. Sebelum hijrah ke SALT Entertainment, dia diketahui bergabung dalam King Kong by Starship.*

Baca juga: Pecahkan Rekor, Kim Soo Hyun Dibayar Rp2,29 Miliar per Episode