LOS ANGELES - Netflix resmi menayangkan sekuel film The Kissing Booth, pada 24 Juli silam. Penayangan musim kedua film original Netflix itu membuat Joey King menjadi pusat perhatian.

Pada musim kedua The Kissing Booth, King kembali berperan sebagai Elle yang terjebak dalam cinta segitiga. Meski baru 20 tahun, namun Joey King bisa dibilang bukan aktris kemarin sore.

Dia mulai berakting sejak usia 7 tahun, bahkan memulai debutnya di usia yang jauh lebih muda. Ingin kenal lebih dekat dengan Joey King? Berikut enam fakta menarik Joey King seperti dikutip dari Womenshealthmag, pada Minggu (26/7/2020).

Debut di Usia 4 Tahun





Dari keterangan di laman IMDb, aktris kelahiran 30 Juli 1999 ini debut sebagai artis di usia 4 tahun. Dia memulainya dengan membintangi iklan lalu masuk ke program televisi.

Sampai akhirnya di usia 6 tahun, dia mendapatkan peran dalam film pertamanya, Grace. Namanya mulai dikenal pada 2010, saat dia beradu akting dengan Selena Gomez dalam Ramona and Beezus.

Nama Joey King pun kian dikenal hingga mendapat peran dalam sederet film seperti Crazy, Stupid, Love, The Dark Knight Rises, The Boxcar Children, dan The Kissing Booth.

Sukses Film The Act

Dalam film ini, Joey menuai banyak pujian atas aktingnya. Ia dianggap sukses memerankan Gypsy Rose, seorang pelaku tindak kriminal terkenal yang meminta kekasihnya untuk membunuh ibunya sendiri.

Keluarga Aktor

Kemampuan akting mengalir deras di keluarga Joey King. Sang nenek merupakan aktris teater. Tak hanya itu, kedua kakak perempuannya, Hunter King dan Kelli King, juga dikenal sebagai aktris.

Nominator Emmy

Di usia 19 tahun, Joey King berhasil masuk dalam nominator Emmy Awards 2019 untuk kategori Outstanding Lead Actress berkat perannya sebagai Gypsy Rose Blanchard dalam film The Act.





Aktris Film Favorit Pada gelaran Kids Choice Award 2019, dara cantik kelahiran Los Angeles ini berhasil meraih penghargaan sebagai Aktris Film Terfavorit berkat perannya sebagai Elle dalam The Kissing Booth. Nominator Golden Globes 2020 Tidak hanya Emmy Awards, keberhasilan Joey memerankan karakter Gypsy Rose di film The Act juga membawanya sebagai salah satu nominasi untuk kategori Best Performance by an Actress dalam Limited Series atau Motion Picture Made untuk Televisi, bersaing dengan Michelle Williams, Helen Mirren, Merritt Wever, dan Kaitlyn Dever.*

