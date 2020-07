SEOUL - BLACKPINK masih menjadi ratu Gaon Chart kategori digital single edisi 12-18 Juli 2020. Meski begitu, poin Jennie cs turun hampir 6 juta poin dalam sepekan terakhir.

Hal ini menjadikan posisi mereka tak jauh dari penghuni ranking 2, yakni Zico ft. Rain. Lagu kolaborasi bertajuk Summer Hate dari solois beda generasi ini berhasil mengumpulkan 34,769,317.

Yang menarik, terjadi kejar-kejaran poin yang cukup ketat dari posisi 2 hingga 4 pekan ini. Tiga lagu di posisi tersebut sama-sama mengumpulkan poin 34 juta.

Baca Juga:

- Empat Lagu Mendiang Juice WRLD Debut di Top 10 Billboard Hot 100

- Pascaputus dari Richard Kyle, Jessica Iskandar: Terima Kasih Tuhan

Proyek Rain, Lee Hyori, dan Yoo Jae Suk dalam SSAK3 berhasil debut di posisi 3 dengan 34,415,063. Sementara di peringkat 4 ada Hwa Sa yang mempertahankan posisinya pekan lalu dengan 34,155,141 poin.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 12-18 Juli 2020:

1. BLACKPINK - "How You Like That" - 38,883,512 Points

2. Zico ft. Rain - "Summer Hate" - 34,769,317 Points

3. SSAK3 - "In Summer (Deux Cover)" - 34,415,063 Points

4. Hwa Sa - "Maria" - 34,155,141 Points

5. BLOO - "Downtown Baby" - 29,988,943 Points

6. IU ft. Suga - "Eight" - 25,851,074 Points

7. Sunmi - "pporappippam" - 24,450,762 Points

8. Jo Jung Suk - "Aloha" - 23,180,581 Points

9. Oh My Girl - "Dolphin" - 20,036,774 Points

10. Oh My Girl - "Nonstop" - 19,860,069 Points