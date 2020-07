SEOUL - BLACKPINK kembali membukukan rekor baru dalam karier bermusik mereka. Kali ini, grup asuhan YG Entertainment tersebut mencetak rekor di platform media sosial.

Jennie cs tercatat sebagai musisi wanita dengan jumlah subscriber terbanyak di YouTube, mencapai 42,3 juta. Berdasarkan data yang dirilis YG Entertainment, rekor itu dibukukan BLACKPINK pada 24 Juli 2020, pukul 08.00 KST.

Dengan raihan tersebut, maka pelantun How You Like That tersebut berhasil menggeser dominasi diva pop muda Amerika Serikat, Ariana Grande. Mengutip Soompi, Grande memiliki 42,2 juta subscriber.

Sementara Taylor Swift memiliki 38,5 juta pengikut, diikuti Katy Perry dengan 37,7 subscriber. YG Entertainment mengungkapkan bahwa capaian tersebut cukup penting dalam perjalanan karier BLACKPINK.

Pasalnya, jumlah subscriber menjadi salah satu indikator popularitas seorang selebriti. “Di era digital, subscriber menunjukkan loyalitas fandom dan ketertarikan penggemar secara konsisten pada karya atau konten seorang artis,” ungkap YG Entertainment seperti dikutip dari Allkpop, pada Jumat (24/7/2020).

Agensi itu menambahkan, YouTube menjadi pemain kunci yang penting dalam memengaruhi perubahan di pasar musik global. Sehingga catatan rekor baru BLACKPINK ini menjadi indikator yang sangat penting dalam karier mereka.*

