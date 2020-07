LOS ANGELES - Penyanyi terkenal jebolan Disney, Demi Lovato baru saja mengumumkan pertunangannya dengan sang kekasih, Max Ehrich. Kabar bahagia itu dibagikan sendiri oleh Demi lewat akun Instagramnya.

Meski diketahui baru lima bulan memadu kasih, namun Demi dengan mantap menerima cincin berlian dari Max. Demi menerima pinangan sang kekasih dan siap membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius.

Lantas, siapakah sosok Max Ehrich? Melansir Starbiz, Kamis (23/7/2020), berikut ulasan singkat terkait sosok Max Ehrich, tunangan ganteng Demi Lovato tersebut.

1. Aktor Peraih Nominasi Emmy

Pria ganteng 28 tahun ini merupakan aktor opera sabun. Max dikenal dengan perannya sebagai Fenmore Baldwin dalam opera sabun terkenal stasiun tv CBS, The Young and the Restless, yang membuat dirinya masuk jadi nominasi untuk empat kategori sekaligus di ajang Daytime Emmys. Walk. Ride. Rodeo dan serial American Princess jadi dua proyek akting teranyar Max.

2. Belum Lama Pacaran dengan Demi

Pertama kali diketahui memadu kasih dengan Demi pada Maret 2020, saat Max sudah menjadi pacar Demi selama empat pekan. Di tengah pandemi COVID-19, keduanya diketahui karantina mandiri bersama di rumah Demi.

3. Rencana Lamaran Meski baru pacaran seumur jagung, tapi Max nyatanya sudah mantap memilih Demi sebagai istri. Dari keterangan seorang sumber pada April 2002, Max disebutkan memang telah berencana melamar Demi setelah pandemi corona selesai. Maka dari itu, keluarga Max dan Demi disebutkan tidak akan terlalu terkejut dengan lamaran ini. 4. Pacaran Terbuka Seperti kebanyakan pasangan artis muda Hollywood lainnya, Max memilih cukup terbuka di media sosial mengenai hubungannya dengan Demi. Max tak malu-malu mengumbar rasa cintanya kepada Demi di Instagram.

