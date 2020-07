LOS ANGELES - Kabar bahagia datang dari penyanyi Demi Lovato. Dia resmi dilamar oleh aktor Max Ehrich, kurang dari 5 bulan setelah go public dengan hubungan mereka di Instagram.

Kabar bahagia tersebut diumumkan Lovato lewat Instagram, pada 23 Juli 2020. Bersama lima potret romantis bersama sang kekasih, dia mengaku, akan segera menjadi ‘partner’ hidup aktor 29 tahun asal New Jersey tersebut.

“Saat masih kecil, ayah menyebutku sebagai ‘partner kecilnya’. Sesuatu yang dahulu terasa aneh tanpa akses selatannya. Sekarang, sebutan itu terasa sempurna. Namun kali ini, aku akan menjadi ‘partner’ seorang pria,” ujar Lovato dalam unggahannya.

Pada lanjutan unggahannya, pelantun Sorry Not Sorry itu kemudian menuturkan arti Max Ehrich dalam kehidupannya. “Aku mencintaimu, sejak pertama bertemu. Aku tidak pernah merasakan dicintai tanpa syarat seperti kau mencintaiku dengan segala kekuranganku,” ungkapnya.

Lovato bersyukur, aktor The Young and the Restless itu merupakan seseorang yang selalu mendukungnya untuk menjadi diri sendiri. Seseorang yang selalu membawanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

“Aku merasa tersanjung menerima lamaran untuk menikah denganmu. Aku tak sabar untuk memulai keluarga dan hidup bersamamu. Aku mencintaimu selamanya sayangku, partner hidupku,” ungkap penyanyi 27 tahun tersebut.

Jalinan asmara Demi Lovato dan Max Ehrich pertama kali diendus penggemar ketika mereka kerap kali saling melempar komentar di media sosial. Kemudian pada akhir Maret 2020, sumber dekat pasangan ini mengungkapkan kalau mereka telah berpacaran. Mengutip E! Online, sumber dekat pasangan ini mengklaim kalau Max Ehrich memberikan pengaruh baik untuk Lovato. Selain itu, mereka memiliki banyak kesamaan yang membuat mereka cocok satu sama lain. Sepanjang karantina akibat pandemi COVID-19, mereka menghabiskan waktu dengan tinggal bersama. Kecocokan yang dirasakan selama tinggal bersama inilah yang membuat Max Ehrich berani melamar Demi Lovato.*

