SETELAH sukses besar dengan How You Like That, BLACKPINK kembali melanjutkan rangkaian comeback akbarnya yang dibagi menjadi tiga bagian.

Lisa, Rose, Jennie dan Jisoo tengah bersiap merilis single baru mereka. Menandai persiapan peluncuran single baru BLACKPINK, YG Entertainment baru saja merilis poster baru sebagai teaser pertama.

Dalam poster teaser dengan konsep playful dan warna-warni tersebut, diperlihatkan sedikit petunjuk bahwa BLACKPINK akan berkolaborasi dengan musisi lain di lagu terbaru tersebut.

Baca juga:

Jennie BLACKPINK Pakai Baju Berlogo Napoli, Tanda Sukai Partenopei?





Namun, hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan berkolaborasi dengan Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo. Hal itu tentu membuat fans penasaran.

Penggemar BLACKPINK, Blink tampaknya masih harus bersabar. Pasalnya, seperti dikutip Soompi, Kamis (23/7/2020) single baru BLACKPINK ini baru akan dirilis serentak pada Agustus 2020 mendatang. Lagu baru dari BLACKPINK ini, disebutkan menjadi step kedua dalam rencana comeback BLACKPINK, yang termasuk di dalamnya proyek solo dari masing-masing personel hingga full album pertama yang akan dirilis pada September 2020.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya