JAKARTA - Pada April 2016, Prilly Latuconsina sempat menghebohkan dunia maya lewat sebuah video yang diunggahnya ke YouTube. Dalam video berdurasi 1 menit 22 detik itu, publik menilai, dia menyerang dan melecehkan keluarga Aliando Syarief.

Akibat video itu pula, aktris Danur itu mengaku, sempat harus menghadapi kecaman publik. “Aku mendapat banyak hate comment dan itu merusak mental aku,” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Melaney Ricardo, pada Rabu (22/7/2020).

Pengalaman itu, diakuinya, tidak mudah untuk dihadapi Prilly Latuconsina yang kala itu masih berusia 18 tahun. Namun dia berusaha ikhlas dan berdoa agar semua permasalahan itu segera berlalu.

“Terkadang, apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Tuhan. Bisa jadi, itu cara Dia untuk menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Untuk kasus aku, mungkin Tuhan ingin menyelamatkan aku dari toxic friendship,” ungkap Prilly.

Skandal itu, tampaknya juga membuat Aliando Syarief menjauh Prilly Latuconsina. Dia mengaku, tak lagi berkomunikasi dengan aktor 23 tahun yang diakuinya sebagai salah satu sahabat terbaiknya itu.

“Jujur, aku tak tahu bagaimana kabar dan di mana Aliando sekarang. Sumpah demi Allah. Kami memang sudah tidak pernah berkomunikasi,” ujar mantan kekasih Maxime Bouttier itu.

Prilly Latuconsina menambahkan, “Dulu, kami best friend banget. Sekarang mungkin dia ingin sendiri. It's okay, itu pilihan dia jadi aku hargai. Tapi suatu saat nanti dia butuh, aku akan ada di sana untuknya.”*

(SIS)