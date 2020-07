JAKARTA - Prilly Latuconsina mengklaim putus komunikasi dengan Aliando Syarief. Dia mengaku, hubungan mereka renggang sejak skandal video curhatannya sempat menghebohkan masyarakat, pada April 2016.

“Jujur, aku tak tahu bagaimana kabar dan di mana Aliando sekarang. Sumpah demi Allah. Kami memang sudah tidak pernah berkomunikasi,” ujar Prilly seperti dikutip dari vlog channel YouTube Melaney Ricardo, pada Rabu (22/7/2020).

Prilly mengaku, selama 2,5 tahun terlibat proyek akting bareng Aliando mereka memang cukup dekat. Dia bahkan mengklaim, aktor 23 tahun itu sebagai salah satu sahabat terbaiknya.

“Dulu, kami best friend banget. Sekarang mungkin dia ingin sendiri. It's okay, itu pilihan dia jadi aku hargai. Tapi suatu saat nanti dia butuh, aku akan ada di sana untuknya,” kata Prilly menambahkan.

Baca juga: Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina Menikah, Ini Kata Manoj Punjabi

Prilly Latuconsina memang sempat santer dikabarkan menjalin asmara dengan Aliando Syarief sekitar 4 tahun lalu. Namun kepada Melaney Ricardo, aktris Danur itu mengaku hubungan mereka tak pernah masuk ke tahap pacaran.

Kedekatan khas remaja itu, diakui Prilly, tak berujung manis akibat sebuah video curhatan yang diunggahnya lewat YouTube pada 2016. “Munafik kalau manusia enggak buat salah dan aku bukan malaikat. Apalagi saat itu aku masih 18 tahun,” katanya.*

Baca juga: Buka Pintu Damai dengan Vicky Prasetyo, Angel Lelga Ajukan Syarat

(SIS)