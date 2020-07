JAKARTA - Teka-teki seputar pernikahan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian akhirnya dijawab oleh produser film Manoj Punjabi. Lewat Instagram, pria 47 tahun itu menjawab apa yang sebenarnya terjadi pada kedua aktor tersebut.

Sekitar 4 hari lalu, Manoj terlihat mengunggah momen kebersamaannya dengan Prilly dan Reza. "Kalau @prillylatuconsina96 dan @officialpilarez dalam satu project, kira-kira ceritanya seperti apa ya? Ada yang bisa tebak?" katanya.

Dalam lanjutan penjelasannya, sang produser memastikan bahwa Reza dan Prilly memang beradu akting dalam serial drama arahan sutradara Monty Tiwa. "Coming soon (segera), " ujar Manoj Punjabi menambahkan.

Lewat kolom komentar, Prilly Latuconsina mengungkapkan bahwa pertemuan itu merupakan bagian dari kegiatan reading (membaca dan mengimajinasikan latar sebelum syuting) drama tersebut. "Aduh, enggak konsen saya Pak readingnya," tuturnya.

Tak hanya sekali, Manoj kembali memberi bocoran sekitar 2 hari lalu. Kali ini, dia mengunggah foto bocoran skenario drama berjudul My Lecturer, My Husband yang akan menjadi proyek akting Reza dan Prilly.

Baca juga: 'Menikah' dengan Reza Rahadian, Prilly Latuconsina Viral di Twitter

Lagi-lagi unggahan tersebut, dikomentari Prilly Latuconsina dengan, "Aduh, enggak sabar mau menikah #eh." Bocoran dari Manoj Punjabi tersebut setidaknya cukup menjawab rasa penasaran warganet yang membuat foto pernikahan Reza dan Prilly viral di media sosial.

Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian sempat membuat heboh publik dunia maya karena foto pernikahan mereka. Di Instagram, foto itu disukai 2,2 juta kali dengan 124.833 komentar. Sementara di Twitter, unggahan itu membuat nama Prilly viral dengan lebih dari 13.500 cuitan.*

Baca juga: Lagu How You Like That dari BLACKPINK Masih Betah di Billboard Hot 100

(SIS)