FANTASTIC Four 4 : Rise of the Silver Surfer adalah film yang bercerita tentang pahlawan super yang dikenal dengan Fantastic Four, melawan seorang musuh yang berwujud perak.

Film yang dirilis pada 2007 ini memiliki empat pahlawan super, yakni Reed (Ioan Gruffudd), Sue (Jessica Alba), Johnny (Chris Evans) dan Ben (Michael Chiklis).

Film yang disutradari oleh tim Story ini dimulai ketika Reed Richards dan Sue yang bersiap untuk pernikahan mereka. Namun, tiba-tiba sebuah objek perak memasuki atmosfer bumi yang mengakibatkan terbentuknya kawah di seluruh dunia.

Ternyata, makhluk ini juga merusak sensor milik Fantastic Four. Mereka pun langsung berusaha mengejar Silver Surfer serta melindungi masyarakat.

Silver Surver (Doug Jones) pada dasarnya adalah seorang musuh dengan tubuh manusia yang terbentuk dari perak. Ia terbang dengan cepat menggunakan papan selancar.

Namun, Surfer bukanlah lawan yang mudah. Buktinya, beberapa daerah yang didatanginya hancur lebih dan membuat kepanikan.

Baca juga:

Sinopsis Battle of the Warriors, Perang Saudara Rebut Daerah Kekuasaan

Sinopsis Film Tae Guk Gi: The Brotherhood of War

Johnny sempat melawan Surfer langsung di atmosfer. Namun, Surfer menjatuhkan Johnnny ke bumi yang membuat dirinya kehilangan kekuatannya.

Dari pertemuannya tersebut, sentuhan dengan Surfer membuat struktur molekul Johnny berubah yang membuat dirinya dapat bertukar kekuatan dengan rekan timnya hanya dengan sentuhan. Johnny pun sempat bertukar kekuatan dengan Ben.

Setelah pemeriksaan lebih lanjut, Fantastic Four menemukan bahwa Surfer hendak pergi ke London. Namun, mereka terlambat dan kawah pun sudah terbentuk.

Perjuangan mereka berlanjut dengan munculnya karakter baru bernama Victor Von Doom (Julian McMahon) yang terbebas dari wujud logamnya. Doom pun sempat bergesekan dengan Surfer sampai akhirnya Surfer harus menembaknya. Kehadiran Doom ini akan membuat Surfer mengungkapkan hal tak terduga yang membuat Doom mengincarnya. Dari sanalah perang sesungguhnya akan terjadi dan Fantastic Four harus mengganti sasarannya. Rating Sejak ditayangkan pada 15 Juni 2007, film ini mendapatkan nilai 5,6 dari 10 oleh penonton di IMDb. Melansir dari Box Office Mojo, film ini meraih pendapatan sebesar USD131 jutauntuk penayangan di AS dan USD169 juta untuk penayangannya di seluruh dunia.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya