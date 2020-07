SEOUL - Aktris Han So Hee akhirnya buka suara terkait klaim seorang warganet yang mengaku menjadi korban penipuan berkedok koperasi yang dilakukan ibu kandungnya.

Lewat blog pribadinya, aktris The World of the Married itu merilis permintaan maaf terhadap para korban. Dia paham bahwa apapun yang dikatakannya tak akan mampu menenangkan para korban.

"Aku meminta maaf kepada korban dan siapapun yang mungkin merasa dirugikan dan tidak nyaman dengan insiden ini. Aku menulis ini dengan perasaan malu dan berharap tak ada lagi korban di luar sana," ujarnya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Senin (20/7/2020).

Pemilik nama asli Lee So Hee itu mengaku, ibu kandungnya telah bercerai dari sang ayah sejak dia masih kecil. Dia juga mengungkapkan, terakhir kali berkomunikasi dengan ibunya saat masih berusia 5 tahun.

Setelah kedua orangtuanya bercerai, Han So Hee mengaku dibesarkan oleh kakek dan neneknya. "Setelah aku masuk SMA, kami pindah ke Ulsan di mana ibuku tinggal. Tapi saat itu, aku tetap diasuh kakek dan nenekku," tuturnya.

Begitu tamat SMA, Han So Hee memutuskan pindah ke Seoul di mana dia mulai membangun karier keartisannya lewat dunia modeling. Karena itulah, dia mengaku, tak banyak berkomunikasi dengan sang ibu.

Baca juga: Ibu Aktris Han So Hee Diduga Menipu, Kerugian Capai Rp490 Juta

"Aku baru mengetahui tentang utang-utang ibuku saat berusia 20 tahun. Maka setelah debut (di dunia hiburan), aku bekerja keras untuk membayar utang-utang ibuku," ujarnya.

Bahkan setelah debut, Han So Hee mengaku, kerap dihubungi para penagih utang. Hal itu karena sang ibu meminjam uang dalam jumlah besar menggunakan namanya. "Aku minta maaf, karena kecerobohan, ketidakdewasaan, dan minimnya pengalaman hidup yang kumiliki. Saat itu, aku berpikir membayar utang ibuku adalah satu-satunya solusi. Tapi ternyata, semakin banyak korban," tuturnya. Dugaan penipuan yang dilakukan ibu Han So Hee bermula dari pengakuan seorang perempuan di Internet, pada 18 Juli silam. Dia mengaku, ibu sang aktris menjalankan koperasi bodong dengan kerugian mencapai KRW40 juta (Rp494 juta).*

