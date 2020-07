SEOUL - Sepanjang semester I 2020, ada sederet drama Korea pilihan yang menghiasi layar kaca. Namun dari puluhan drama tersebut, ada lima aktor yang dinilai 53.000 warganet Korea memiliki kualitas paling bersinar.

Berikut ulasan lima aktor yang berdasarkan data polling Exciting DC mendapatkan pilihan terbanyak.

JO JUNG SUK

Aktor Jo Jung Suk berada di peringkat ke-5 dengan suara sebanyak 0,6 persen. Penonton terpesona dengan perannya sebagai Lee Ik Joon, dokter bedah umum dalam Hospital Playlist. Karakternya yang penuh semangat dan cerdas mampu menarik hati penonton.

Cinta selama 20 tahun yang dipendamnya untuk Chae Song Hwa (Jeon Mi Do) dan dedikasinya sebagai orangtua tunggal dari Lee Woo Joo (Kim Joon) juga menjadi alasan lain penonton mencintai karakter Jo Jung Suk dalam drama tersebut.

KIM SOO HYUN

Dengan perolehan suara nyaris sama, Kim Soo Hyun menempati peringkat ke-4 dalam daftar aktor drama terbaik sepanjang semester I-2020. Saat ini, dia membintangi drama It’s Okay to Not Be Okay yang bersama aktris Seo Ye Ji.

Dalam drama ini, Kim Soo Hyun berperan sebagai seorang perawat rumah sakit jiwa bernama Moon Gang Tae. Yang menarik dari karakter tersebut bagaimana dia mencoba mengubur semua impian dan kesenangan pribadi demi memastikan sang kakak yang mengidap autis tetap aman.

Namun kondisi berubah, ketika Ko Mun Yeong (Seo Ye Ji), seorang penulis buku anak yang juga cinta masa kecil Moon Gang Tae kembali dalam kehidupannya.

HYUN BIN

Dengan perolehan suara 2,7 persen, Hyun Bin berada di peringkat ke-3 lewat lakonnya dalam drama Crash Landing on You. Dalam drama tersebut, sang aktor berperan sebagai Kapten Ri Jeong Hyeok, tentara sekaligus putra petinggi militer Korea Utara.

Hyun Bin dipuji penonton karena kepiawaiannya menggambarkan karakter Ri Jeong Hyeok secara mendetail. Termasuk kemampuannya berbahasa Korea Utara. Tak hanya itu chemistry manisnya bersama aktris Son Ye Jin yang berperan sebagai Yoon Seri menjadi alasan lain Crash Landing on You diminati.

YOO YEON SEOK Peringkat kedua dalam daftar tersebut ditempati Yoo Yeon Seok yang mendapat 43,6 persen suara. Dia memikat hati penonton lewat perannya sebagai Ahn Jung Won, dokter bedah pediatrik dalam drama Hospital Playlist. Karakter sederhana, sensitif, dan dermawan menjadi daya tarik utama dari karakter Ahn Jung Won yang diperankan Yoo Yeon Seok. Seperti Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok juga menerima pujian atas chemistry kuatnya dengan keempat sahabatnya. PARK HAE JIN Peringkat pertama jatuh kepada aktor Park Hae Jin, yang mendulang 51,8 persen suara. Lakonnya sebagai Kang San Hyuk dalam drama Forest menjadi daya tarik utama sang aktor di mata penonton. Tak hanya dari satu drama, dia kembali menawan hati penggemar lewat perannya sebagai Ka Yeol Chan dalam drama Kkondae Intern. Salah satu hal yang paling disukai penonton mengenai aktingnya dalam drama ini adalah chemistry manisnya dengan aktor senior Kim Eung Soo.*

