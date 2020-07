SEOUL - Media sosial mendadak heboh dengan keberadaan foto-foto Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji. Dalam foto tersebut, dua aktor utama drama It’s Okay to Not Be Okay itu terlihat mengenakan setelan seragam sekolah.

Mengutip Allkpop, Kamis (9/7/2020) Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji tertangkap kamera tengah syuting di salah satu sudut jalanan Kota Seoul, Korea Selatan. Keduanya tampak asyik ngobrol dan bercanda satu sama lain hingga tertawa lepas.

Penampilan Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji dalam balutan seragam sekolah itu kemudian membuat penggemar terkejut. Pasalnya, meski sudah berusia kepala tiga namun mereka masih terlihat cocok mengenakan seragam.

Penggemar kagum dengan wajah awet muda kedua aktor yang bernaung di bawah agensi yang sama tersebut. “OMG, mereka berdua cakep banget pakai baju seragam sekolah!” ungkap seorang warganet.

Netizen lainnya mengaku, tak sabar menunggu datangnya akhir pekan agar bisa segera menonton episode terbaru It’s Okay to Not Be Okay. “Kapan sih Sabtu datang? Sudah tak sabar menunggu episode saat mereka memakai baju sekolah ini,” katanya.

Sementara itu, tvN akan menayangkan episode 7 drama It’s Okay to Not Be Okay pada Sabtu, 11 Juli mendatang.*

