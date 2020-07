JAKARTA - Film Fast and Furious 6 sebuah film aksi yang dibintangi oleh Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson. Film ini disutradarai oleh Justin Lin dan ditulis oleh Chris Morgan, Gary Scott Thompson (karakter). Fast and Furious 6 dirilis pada 7 Mei 2013 di London, sedangkan di Indonesia dirilis pada 24 Mei 2013.

Film Fast and Furious 6 merupakan film keenam dari film serial Fast and the Furious. Film ini, rupanya menceritakan tentang Hobbs yang meminta Dominic dan Brian menyusun ulang kru mereka untuk menurunkan komplotan bayaran. Namun, Dominic ini tiba-tiba teralihkan dengan sosok kekasihnya Letty.

Sejak Dom (Diesel) dan Brian (Walker) Rio menggulingkan kingpin dan meninggalkan kru mereka dengan 100 juta dolar AS, milik pahlawan nya yang telah tersebar di seluruh dunia. Namun, ketidakmampuan mereka untuk kembali ke rumah dan hidup selamanya di lam membuat kehidupannya menjadi tidak lengkap.

Sementara itu, Hobbs (Johnson) telah melacak komplotan bayaran yang sangat apik di 12 negara. Dalangnya (Evans) dibantu oleh wakilnya Letty, yang dikira sudah mati oleh Dom. Satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kriminal adalah dengan mengalahkan mereka organisasi komplotan bayaran yang dipimpin oleh Owen Shaw (Evans). Akhirnya, Hobbs meminta Dom untuk mengumpulkan tim elitnya di London. Hal tersebut dilakukan untuk pengampunan penuh untuk kesalahan mereka semua. Sehingga mereka dapat kembali ke rumah dan membuat keluarga mereka kembali utuh.

Apakah mereka berhasil menjalankan misinya?

Film Fast and Furious 6 berdurasi sepanjang 130 menit. Film ini juga mendapatkan rating 7.1 dari 10 dalam situs IMDB. Terlepas dari itu semua, rupanya film ini mengeluarkan budget yang diperkirakan sebanyak 160 juta dolar AS. Mereka mendapatkan keuntungan sekitar lebih dari 788 juta dolar AS.

