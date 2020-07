JAKARTA - Ericko Lim belakangan ini menjadi pembicaraan publik lantaran tepergok selingkuh dari pasangannya Jessica Jane. Ericko dituduh selingkuh dengan Listy Chan.

Tepergok selingkuh dengan telak, Jessica Jane juga mengungkapkan bahwa Ericko Lim masih sempat mengajaknya untuk balikan lagi.

Hal tersebut diungkapkan lewat instagram storiesnya.

"Pas tadi aku dateng ke rumah dia buat ambil handphone aku, dia lagi sama cewe itu di kamar. Dan cewenya ngumpet di toilet. Bahkan pulangnya pun dia masih ngajak balikan?? Kayak?? What?? Padahal dia barusan sama tuh cewe," tulis Jessica Jane di Instagram Stories.

Ericko Lim sendiri tidak menyangkal memang tengah dekat dengan Listy Chan. Namun ia mengatakan kedekatannya hanya sebatas sahabat.

"I am not gonna deny. Yes, gua emg lagi deket sama Listy baru2 ini, and sure, kita hangout bareng as a friend," ujar Ericko.

Jessica Jane lantas merespons klarifikasi Ericko Lim. Adik YouTuber Jess No Limit itu heran sekali membaca pernyataan Ericko.

"Maaf ya bukannya mau drama, tp menurut aku klarifikasi dia tuh gk bener, aku ada bukti kalo mereka gak cuma temenan," ucap Jessica.

"FYI: Dia udah pernah tidur bareng 1 kamar berduaan sejak kita pacaran. Tp blgnya baru deket baru2 ini. Lol. Dan kalo as a friend coba kalian liat deh friend mana yg kek gini," tuturnya.

(edh)