LOS ANGELES - Model Gigi Hadid kini tengah berbahagia menantikan anak pertamanya bersama Zayn Malik. Jarang mengekspos soal kehamilannya, perempuan 25 tahun ini akhirnya memamerkan perut buncitnya lewat live Instagram.

"Ini perutku, kalian semua," kata Gigi seperti dikutip dari Page Six, Kamis (16/7/2020).

Gigi berbalik menghadap samping dan memperlihatkan baby bump-nya. Menunjukkan sang jabang bayi terus berkembang dalam rahimnya.

"Dari depan terlihat berbeda," katanya sambil terkekeh.

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb— Alyssa Bailey (@alyssabailey) July 15, 2020