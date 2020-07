MUMBAI - Aishwarya Rai merupakan salah satu aktris Bollywood yang sukses mengukuhkan karir internasionalnya di Hollywood.

Mantan Miss World 2000 ini sudah mengantungi beberapa judul film Hollywood sukses, mulai dari The Mistress of Spices, Bride & Prejudice, Provoked, The Last Legion dan The Pink Panther 2.

Sukses berkarir di Hollywood, tahukah bahwa ternyata Aishwarya Rai pernah menolak tawaran untuk bermain film bersama salah satu aktor Hollywood paling terkenal, Brad Pitt.

Ya, dilansir Hindustantimes, Kamis (16/7/2020) terungkap bahwa Aishwarya Rai menolak tawaran untuk membintangi film Troy bersama Brad Pitt pada 2004 silam.

Baca Juga: Aishwarya Rai dan Putrinya Positif Covid-19, Amitabh Bachchan Tulis Pesan Haru

Jika kala itu Aishwarya Rai tak menolak, menantu Amitabh Bachchan tersebut akan memerankan karakter sebagai Briseis, yang akhirnya jatuh kepada aktris Rose Byrne.

Penolakan Aishwarya untuk membintangi film box office yang meraih pendapatan USD500juta di seluruh dunia sekaligus masuk jadi nominasi Academy Award itu dikatakan lebih lanjut karena Aishwarya Rai merasa kurang sreg untuk melakukan beberapa adegan tertentu.

Ditolak Aishwarya Rai, Brad Pitt dalam salah satu sesi wawancara pada 2012 lalu pernah mengungkapkan penyesalannya karena tidak jadi mendapat kesempatan beradu akting bersama sang mega bintang Bollywood.

“Beri aku kesempatan, aku akan senang sekali bisa bekerja dengan Aishwarya Rai Bachchan, karena ia adalah aktris yang serba bisa. Aishwarya merupakan salah satu aktris Bollywood paling terkenal, dan sukses besar karena kemampuan akting, kecantikan, dan style yang ia miliki. Aku merasa kami kehilangan kesempatan untuk bermain bersama di Troy,” curhat Brad.

(edh)