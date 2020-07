SEOUL - Sibuk promosi lagu baru How You Like That bersama BLACKPINK, tak membuat Rose lupa pada sang kakak. Buktinya, Rose memberikan hadiah pada sang kakak yang sedang merayakan ulang tahun.

Kakak perempuan Rose, Alice Park diketahui merayakan ulang tahun ke-27, tepat pada 13 Juli 2020. Melansir Koreaboo, Selasa (14/7/2020), meski secara fisik tak bisa menemani sang kakak, Rose mengirimkan hadiah ulang tahun untuk kakak tercintanya tersebut.

Vokalis utama BLACKPINK ini mengirimkan surat tulisan tangan untuk Alice. Dalam suratnya, Rose mengucapkan selamat ulang tahun pada Alice yang ia sebut sebagai orang terfavoritnya di dunia ini. Terlihat Rose juga mendoakan sang kakak agar selalu dilimpahi kebahagiaan di usia barunya.

“Selamat ulang tahun untuk orang terfavoritku di dunia,” tulis Rose.

Terakhir, Rose menuliskan harapannya untuk menjadi adik terbaik yang bisa dimiliki Alice. Tak lupa, melalui Instagram Story, Rose mengunggah fotonya bersama Alice saat berlibur bersama ke Bali.

Manis sekali bukan kado dari Rose untuk sang kakak tercinta?

