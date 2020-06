KESUKSESAN tidak hanya diraih BLACKPINK dari segi musik, namun juga pribadi para personelnya. Di tengah kesuksesan besar comeback BLACKPINK dengan How You Like That, sang vokalis utama, Rose membawa kabar baik bagi Blink, para penggemar BLACKPINK.

Mengutip Allkpop, Selasa (30/6/2020), melalui akun laman Instagram resminya, 29 Juni, rumah mode mewah asal Prancis, Yves Saint Laurent, secara resmi mengumumkan Rose sebagai brand ambassador global dari rumah mode yang biasa disebut YSL tersebut.

Rose sendiri memang sudah erat dengan rumah mode YSL, mengingat pada awal Maret 2020 lalu Rose menjadi salah satu topik hangat pembicaraan di gelaran fashion show koleksi spring/summer 2020.

Baca juga:

Tuai Protes, YG Entertaiment Edit Patung Dewa Ganesha di Video How You Like That

Reaksi Jennie BLACKPINK Ketika Rapper Sleepy Tiru Gaya Rambutnya

Selain itu, idol asal Australia satu ini juga baru saja tampil solo di pemotretan editorial untuk majalah Elle Korea, mengenakan beberapa outfit rancangan keluaran YSL.

Dengan ini, lengkap sudah keempat personel BLACKPINK menjadi model aktif dari berbagai rumah mode kenamaan dunia. Jennie dengan Chanel, Lisa sebagai global ambassador Celine, dan Jisoo sebagai global ambassador untuk Dior.

(qlh)