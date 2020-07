JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina menganggap menikah bukanlah sebuah prestasi atau pencapaian. Atas prinsip itu, Prilly tak mau buru-buru berumah tangga karena menikah baginya adalah hal yang sudah semestinya dijalani dalam hidup.

"Punya pacar atau menikah itu bukan achievement ya. Itu adalah hidup saja, kita hidup akan menghadapi itu. Jadi, aku santai banget," ujar Prilly dikutip dari video Starpro, Senin (13/7/2020).

Prilly menegaskan untuk saat ini belum terlintas keinginan untuk menikah muda. "Aku enggak pengen-pengen banget juga punya pacar dan enggak pengen banget-banget juga nikah muda," ujar Prilly.

Perempuan 24 tahun itu saat ini lebih memilih fokus pada karir dan membahagiakan orang di sekitarnya. "Jadi emang belum kepikiran sampai situ (menikah), yang aku pikirkan masih karir dan gimana aku enjoy sama hidup aku dan bahagiain orang-orang sekitar," ujarnya.

Prestasi yang sedang dikejar Prilly saat ini adalah meningkatkan kualitas aktingnya dan meraih penghargaan sebagai aktris. Dia pun bertekat mengambil peran berbeda di filmnya mendatang.

"Berkarya dengan lebih banyak dan mengambil peran yang berbeda. Aku pengen dapat penghargaan film. Aku juga pengen lebih explore akting aku lagi," ucapnya.

Terbaru, Prilly mengatakan untuk karya selanjutkan dia akan bermain dalam web series bersama Reza Rahadian dan kembali ke layar televisi.

Sebelumnya diberitakan, Prilly menggemparkan publik ketika mengunggah foto penyanyi Dikta. Tak hanya Prilly, Dikta pun mengunggah foto mereka di akun Instagram miliknya.

Sontak kedekatan Prilly dan Dikta menjadi perbincangan publik. Banyak yang bertanya apakah Prilly dan Dikta telah go public, mendeklarasikan hubungan asmara. Namun, Prilly membantah pacaran dengan Dikta, meski dia mengakui vokalis Yovie and The Nuno itu adalah tipe idealnya.

