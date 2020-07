SEOUL - Akan ada kejutan pada episode 8 It’s Okay to Not Be Okay yang tayang pada malam ini (12/7/2020). Dalam stills yang dirilis tvN, akan ada sosok pria (Choi Daniel) tak dikenal di antara Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) dan Go Moon Young (Seo Ye Ji).

Dalam stills tersebut, Moon Gang Tae terlihat memerhatikan Choi Daniel dengan waspada. Sementara Moon Young terlihat tidak nyaman diperhatikan oleh pria tersebut.

Choi Daniel akan berperan sebagai penggemar berat Go Moon Young sekaligus bos sebuah perusahaan periklanan dalam drama tersebut. Penampilan cameo aktor Jugglers itu dipastikan akan menciptakan ketegangan antara Moon Young dan Gang Tae.

“Sangat menyenangkan berkolaborasi dengan dua aktor dan sutradara It’s Okay to Not Be Okay. Aku sangat menikmati proses syuting karena banyak kenangan di lokasi syuting,” ujar Choi Daniel seperti dikutip dari Soompi, Minggu (12/7/2020).

Tak hanya membocorkan penampilan cameo Choi Daniel, tvN juga merilis stills yang memperlihatkan kemesraan Moon Gang Tae dan Go Moon Young. Mereka terlihat berpegangan tangan sambil saling menatap.

Tim produksi It’s Okay to Not Be Okay mengungkapkan, episode 8 akan menjadi titik balik bagi Gang Tae. Berkat Go Moon Young, dia memutuskan untuk melepas semua beban berat yang menghimpit hidupnya selama ini.

Selain itu, romansa Moon Gang Tae dan Go Moon Young akan mulai bersemi dalam episode 8. Pada tahap ini, mereka akan belajar untuk saling melengkapi dan menyembuhkan luka satu sama lain. “Mereka siap menghapus trauma masa kecil yang kami pastikan akan menyentuh hati penonton. Jadi, kami harap penonton bisa menantikan episode 8 yang tayang malam ini,” tutur staf produksi tersebut. Episode 8 It’s Okay to Not Be Okay akan ditayangkan tvN pada Minggu malam (12/7/2020), pukul 21.00 KST (19.00 WIB).* Baca juga: Cerita Sanjay Dutt Berusaha Masuk Kamar Hotel Sridevi saat Mabuk

