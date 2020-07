JAKARTA - Film The Old Guard menceritakan sekumpulan prajurit rahasia yang memiliki kemampuan hidup abadi. Mereka hidup dan melindungi dunia selama berjuta-juta tahun.

Dalam film ini, Charlize Theron berperan sebagai Andy, sosok pemimpin perempuan dari prajurit tersebut. Kemudian datang Nile (Kiki Layne) yang kemudian bergabung dengan prajurit rahasia.

Suatu hari Andy dan rekan-rekannya diminta untuk menjalankan sebuah misi rahasia yang malah menguak rahasia di balik kehidupan abadi mereka selama ini. Hal ini membuat berbagai pihak mengincar Andy dan teman-temannya.

Mereka mencoba mencari tahu asal muasal kemampuan tersebut dan memanfaatkan mereka untuk keuntungan pribadi. Andy dan Nile pun berusaha keras untuk melindungi anggota lain dari niat jahat orang-orang tak bertanggung jawab itu.

Harry Melling kebagian tantangan memerankan karakter penjahat, Merrick dalam The Old Guard. Ia adalah seorang ilmuwan dengan ambisi gila: menguasai rahasia hidup abadi Andy.

Film The Old Guard diadaptasi ke layar lebar berdasarkan cerita novel grafis berjudul serupa. Novel tersebut ditulis oleh Greg Rucka dengan ilustrasi yang digarap oleh Leandro Fernandez.

Pada Maret 2017, Skydance Media mendapat hak untuk mengadaptasi novel tersebut ke layar lebar dengan Gina Prince-Bythewood sebagai sutradara. Charlize Theron tak hanya membintangi, tetapi juga bertindak sebagai produser bersama David Ellison hingga Don Granger.

Selain Charlize Theron dan Kiki Layne, film The Old Guard juga dibintangi oleh Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, dan Luca Marinelli.*

