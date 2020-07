SEOUL - Satu hari jelang comeback, unit hip-hop EXO, EXO-SC merilis teaser terbaru mereka. Foto teaser tersebut membuat para penggemar semakin bersemangat menyambut comeback Sehun dan Chanyeol dengan album terbarunya, 1 Billion Views.

Foto-foto teaser terbaru Sehun dan Chanyeol tersebut, diunggah melalui akun media sosial resmi EXO, mulai dari Instagram hingga Twitter. Mengutip Starbiz, Minggu (12/7/2020), terlihat Sehun dan Chanyeol hadir dengan konsep retro dan berpenampilan gaya grunge look yang hits pada awal era 90an.

1 Billion Views yang diusung EXO-SC sebagai title track merupakan lagu hip-hop dengan ritme disko dan audio gitar funky. Lirik jenakanya mengekspresikan keinginan untuk bisa terus melihat orang yang dicintai.

Menjagokan lagu 1 Billion Views sebagai title track, EXO-SC akan berkolaborasi dengan vokalis andal Korea, MOON. Sebagai full album pertama, 1 Billion Views akan menyuguhkan sembilan lagu bergenre hip-hop, termasuk lagu solo milik Chanyeol, Nothing dan single Sehun, On Me.

Music video untuk masing-masing lagu solo, Sehun dan Chanyeol sudah dirilis oleh SM Entertainment, melalui akun Youtube resmi SMTOWN. Besok, Senin (13/7/2020), fans akan bisa menikmati 1 Billion Views serta MV-nya saat album ini dirilis.

