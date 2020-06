SEOUL - Park So Dam mendapat hadiah dari aktor Lee Sun Gyun. Lewat Instagram, aktris 28 tahun itu mengunggah foto coffee truck yang dikirimkan sang aktor ke lokasi syutingnya, Record of Youth.

Bersama coffee truck itu ada banner bertuliskan, “Ini adalah hadiah kecil, tapi aku memberikannya dengan sepenuh hati. Di luar panas, jadi nikmatilah minuman ini dan bertahanlah sepanjang syuting. Dari, Lee Sun Gyun.”

Sementara pada banner terselip tulisan, “Dengan sehat dan tenang. Aku berharap aktris Park So Dam dan drama Record of the Youth bisa menyelesaikan syuting dengan baik. Dan semoga, dramanya sukses.”

Bersama unggahan tersebut, Park So Dam mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada aktor My Ahjussi tersebut. “Terima kasih, orabuni (merujuk pada pria lebih tua dalam bahasa Korea).”

Park So Dam menambahkan dalam keterangannya, "Aku merasa segar berkatmu. Dengan sehat dan tenang." Kedua aktor ini bertemu dalam film Parasite yang menuai sukses besar pada Oscar 2020. Pada Februari silam, film arahan Bong Joon Ho itu meraih trofi Best Pictures dari Oscar.*