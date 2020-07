SEOUL - Seo In Guk dikabarkan akan kembali bermain drama. Bintang Reply 1997 tersebut ditawari drama baru berjudul Ruin.

Story J Company selaku agensi sang aktor mengungkapkan Seo In Guk baru saja mendapat tawaran casting untuk peran utama dalam drama Ruin. Namun belum ada keputusan apakah aktor 32 tahun tersebut akan bermain dalam Ruin.

Jika menerima tawaran Ruin, ini akan menjadi drama pertama Seo In Guk sejak 2018. Terakhir, Seo In Guk menjadi pemeran utama dalam drama The Smile Has Left Your Eyes dan beradu akting dengan Jung So Min.

Dikutip dari laman Soompi, Kamis (2/6/2020), Seo In Guk ditawari untuk menghidupkan tokoh Kim Sa Ram. Ruin berkisah tentang Ruin atau Kim Sa Ram yang menjalani kehidupan yang kacau. Nantinya dia akan bertemu dengan Tak Dong Gyung, yang mampu mengubah hidupnya.

Park Bo Young kabarnya sedang dalam pembicaraan untuk peran Tak Dong Gyung, meskipun belum ada konfirmasi.

Drama ini akan disutradarai oleh Kwong Young Il dan ditulis oleh Im Me-ari yang merupakan penulis drama Beauty Inside sekaligus mantan asisten Kim Eun Sook, penulis skenario drama-drama hits Korea.

