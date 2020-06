LOS ANGELES - Adele membuat heboh penggemarnya setelah membagikan foto terbarunya di Instagram di tengah karantina pandemi virus corona (Covid-19). Tubuh pelantun Someone Like You tersebut tampak lebih ramping dari sebelumnya.

Namun, tak itu yang jadi fokus para penggemarnya. Mereka membanjiri kolom komentar postingan tersebut dengan pertanyaan soal kapan Adele mengeluarkan album baru.

Sayang, para penggemar Adele harus menunggu lebih lama untuk album terbarunya. Adele membalas salah satu komentar ,"Tentu saja tidak. Corona belum selesai. Aku tengah mengkarantina diri. Pakai masker dan bersabarlah,” tulisnya dan menambahkan emotikon hati berwarna merah.

Awal tahun ini, Adele muncul di pernikahan seorang teman. Ia juga membagikan momen tersebut di Instagram pribadinya yang mengundang penggemar untuk berkomentar. Untuk urusan album baru, kala itu Adele mengungkap akan mengeluarkan album pada September.

Baca juga:

Adele Pamer Tubuh Ramping di Tengah Pandemi Corona

Adele Kembali Kenakan Kaftan yang Dipakainya saat Glastonburry 2016

Namun sayang, tampaknya hal tersebut harus diundur lantaran pandemi virus corona. Untuk diketahui, album terakhir Adele yakni '25' dirilis pada 2015. Album tersebut berhasil meraih album terlaris tahun 2015 dan memecahkan rekor penjualan minggu pertama di Inggris dan Amerika Serikat.

Pelantun Rolling in the Deep bukan musisi pertama yang mengubah jadwal rilis musiknya karena pandemi. Penyanyi seperti Lady Gaga dan Sam Smith juga mengumumkan penundaan dalam album mereka. Selain itu, banyak musisi telah menjadwal ulang tur dan pertunjukan live , sementara festival besar seperti Stagecoach dan Coachella tahun dibatalkan karena virus corona.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya