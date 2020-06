SEOUL - Comeback teranyar BLACKPINK dengan lagu pra-rilis How You Like That meraih sukses besar. How You Like That bahkan membuahkan rekor baru untuk girl group asuhan YG Entertainment ini.

Mengutip Soompi, Minggu (28/6/2020), hanya dalam waktu beberapa jam sejak rilis pada 26 Juni, How You Like That memuncaki berbagai tangga lagu. Tak hanya tangga lagu realtime lingkup domestik, lagu yang kental dengan nuansa hip-hop dance tersebut juga mendominasi iTunes di berbagai negara penjuru dunia.

YG Entertainment mengonfirmasi bahwa lagu How You Like That telah menduduki peringkat satu di tangga lagu iTunes Top Songs, setidaknya di 60 regional berbeda per 07.00 pagi KST pada 27 Juni.

Pencapaian ini menjadikan BLACKPINK telah berhasil mencetak rekor baru untuk kategori girl group. BLACKPINK juga mencatatkan diri sebagai idol K-Pop yang MV-nya paling cepat mendapatkan 100 juta views.

