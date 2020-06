LONDON - Kabar terbaru datang dari Adele, yang kurang lebih sudah lima tahun vakum dari dunia rekaman. Berita ini mungkin bisa jadi angin segar bagi para penggemar setia Adele.

Pasalnya pelantun hits Someone Like You tersebut dikabarkan tengah mempersiapkan rencana untuk tur konser keliling dunia di 2021. Rencana tur muncul setelah Adele merilis album terbarunya pada September 2020 nanti.

Seorang sumber mengatakan, para promotor konser tengah berdiskusi soal deal dengan perempuan 32 tahun tersebut. Promotor melihat peluang emas dari rencana tur konser Adele.

“Masih di tahap sangat awal, tapi AEG dan Live Nation dua-duanya sedang membuat kesepakatan dengan pihak tertentu untuk mengamankan deal tersebut secara eksklusif," kata sumber, seperti dikutip Starbiz, Minggu (28/6/2020).

"Mereka tahu bahwa comebacknya Adele akan jadi momen terbesar dekade ini, dan tiketnya akan terjual ludes hanya dalam hitungan menit,” lanjutnya.

Namun, manajer Adele, Jonathan Dickens menyatakan bahwa akan ada penundaan soal perilisan album. “Itu semua akan siap ketika segalanya memang sudah siap,” ungkap Jonathan singkat.

Jika tur dunia Adele jadi digelar, ia diprediksi dapat meraih pendapatan 100 juta Poundsterling hanya dari segi penjualan tiket.

