SEOUL - Kyuhyun Super Junior dikabarkan akan merilis single solo terbarunya pada musim panas ini. Kabar tersebut kemudian diamini oleh agensi Super Junior, Label SJ, pada 26 Juni 2020.

“Saat ini, Kyuhyun tengah mempersiapkan perilisan lagu barunya. Kami masih mendiskusikan detail jadwal perilisan lagu tersebut,” ujar Label SJ seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (26/6/2020).

Ini akan menjadi proyek comeback Kyuhyun sebagai solois. Terakhir, dia merilis single berjudul Aweol-ri yang merupakan bagian dari album ‘The Day We Meet Again’, pada 20 Mei 2019.

Lirik lagu Aweol-ri yang identik dengan nuansa orkestra dan piano itu ditulis dan diproduseri sendiri oleh Kyuhyun. Liriknya bertutur tentang seseorang yang takut kehilangan orang tersayang.

Sementara bersama Super Junior K.R.Y, Kyuhyun merilis album dan single berjudul serupa, When We were Us, pada 8 Juni 2020. Lagu bergenre ballad itu berkisah tentang rasa rindu kepada orang yang dicintai.*

