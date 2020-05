SEOUL - Kyuhyun Super Junior dan Yoo Yeon Seok akan membintangi pertunjukan musikal Werther. Pertunjukan yang telah memasuki usia 20 tahun itu, akan memulai debutnya pada Agustus 2020.

Sepanjang 16 tahun kariernya, Yoo Yeon Seok telah bermain dalam berbagai genre drama, film, dan pertunjukan musikal. “Aku sangat bersyukur dan merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perayaan 20 tahun Werther,” katanya seperti dikutip dari Soompi, Rabu (13/5/2020).

Aktor Hospital Playlist tersebut menambahkan, “Werther adalah pertunjukan yang selalu dicintai oleh banyak orang. Jadi, aku akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membintangi pertunjukan ini.”

Sementara Kyuhyun mengoleksi pengalaman 10 tahun sebagai aktor musikal. Dia akan kembali bermain dalam Werther setelah 5 tahun lalu. “Di luar pertunjukan musikal yang pernah aku bintangi, Werther seperti rumah bagiku. Karena itu aku merasa ada keterikatan dengan proyek ini,” ungkapnya.

Pertunjukan musikal Werther digarap berdasarkan novel The Sorrows of Young Werther karya Johann Wolfgang. Pertunjukan musikal Werther akan digelar untuk pertama kalinya di BBCH Hall of Kwanglim Arts Center, pada Agustus mendatang.*

