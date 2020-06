SEOUL - Drama baru Hwang Jung Eum memang baru akan tayang pada 6 Juli mendatang. Namun, jelang penayangannya, tim produksi drama itu harus menerima kecaman dari warganet Korea. Apa hal?

Mengutip Koreaboo, Kamis (25/6/2020), permasalahan utama drama yang akan tayang di KBS itu terletak pada judulnya. Dalam bahasa Korea, drama berjudul To All Guys Who Loved Me itu diterjemahkan Guys are All the Same (Semua Pria Sama Saja).

Dalam bahasa Korea, penggunaan judul itu bertendensi negatif karena memiliki makna merendahkan dan melecehkan kaum pria. Karena penggunaan judul itulah warganet ramai mengkritik judul drama tersebut.

“Bagaimana kalau KBS mengganti judul drama itu menjadi ‘Semua Perempuan Sama Saja’? Aku rasa, masyarakat kita akan langsung heboh,” ujar seorang warganet. Lainnya mengatakan, “Kalau judulnya diubah menjadi ‘Semua Perempuan Sama Saja’, bagaimana?”

Drama bergenre komedi romantis ini berkisah tentang seorang perempuan yang memiliki pemikiran anti-pernikahan. Hal itu terjadi, setelah tiga hubungan asmaranya di masa lalu berakhir dengan buruk. Selain Hwang Jung Eum, drama To All Guys Who Loved Me juga dibintangi oleh Yoon Hyun Mi, Seo Ji Hoon, dan Jo Woo Ri.

