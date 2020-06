SEOUL - KBS merilis poster resmi masing-masing aktor utama dalam drama To All Guys Who Loved Me. Lewat poster berkonsep colorful itu, Hwang Jung Eum, Yoon Hyun Min, dan Seo Ji Hoon bertutur tentang karakter yang mereka perankan.

Hwang Jung Eum yang berperan sebagai Seo Hyun Joo misalnya, berpose dengan ceria dengan nuansa merah muda. Dalam keterangan poster itu, Hyun Joo digambarkan sebagai perempuan yang tak peduli dengan cinta dan pernikahan.

“Pasangan seumur hidupku adalah diriku sendiri, Seo Hyun Joo,” ujarnya dalam poster itu. Hyun Joo yang bekerja sebagai ketua tim perencana sebuah perusahaan penerbit webtoon itu digambarkan sosok terampil dalam pekerjaannya.

Selanjutnya ada Yoon Hyun Mi yang berperan sebagai Hwang Ji Woo, bos sebuah perusahaan farmasi ternama. Bernuansa ungu, dia digambarkan sebagai sosok yang misterius. “Apakah kau tidak akan mengingatku? Sebaiknya, jangan ingat aku,” ujarnya dalam poster tersebut.

Dalam poster terakhir bernuansa biru muda, ada Seo Ji Hoon yang berperan sebagai Park Do Kyeom, penulis webtoon dengan senyuman memikat. Dalam keterangan posternya, dia mengatakan, “Noona (sapaan untuk perempuan yang lebih tua), apakah kau tak percaya padaku? Aku pria juga.”

Drama To All Guys Who Loved Me berkisah tentang Seo Hyun Joo yang pasrah dengan kehidupan percintaannya setelah patah hati berulang kali. Namun, di saat tak terduga, dua pria masuk dalam kehidupannya. Kedua pria itu kemudian akan bersaing ketat untuk memenangkan hati Seo Hyun Joo. Serial To All Guys Who Loved Me akan memulai penayangannya pada 6 Juli mendatang.